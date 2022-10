Udinese, Deulofeu: «Diamo valore al pareggio con la Cremonese»

L’attaccante dell’Udinese Gerard Deulofeu è tornato sul pareggio maturato in casa della Cremonese. Le parole via Twitter

Il commento di Deulofeu dopo Cremonese Udinese:

LE PAROLE -“Abbiamo iniziato forte, molto forte per andare subito in vantaggio. Dopo, pian piano, abbiamo abbassato un po’ il livello ed è stata una partita sufficiente per quello che abbiamo ottenuto. Diamo valore al punto e al percorso, continuiamo a testa alta sempre. Grazie