Udinese, Fofana: «Vittoria fondamentale, vogliamo ripartire più forte»

Seko Fofana ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo dell’Udinese contro il Cagliari, arrivato proprio grazie ad un suo gol.

«Questa è una vittoria molto importante per noi e per i tifosi. Abbiamo attraversato un momento difficile, vincere prima di Natale ci rende tutti contenti. Volevamo vincere questa partita, ora dobbiamo recuperare per iniziare ancora più forte il nuovo anno. Dobbiamo crescere giorno dopo giorno. Oggi abbiamo avuto tante occasioni, fatto due gol ed è importante il risultato che siamo riusciti ad ottenere»