Udinese, Gotti altalenante: gennaio mese decisivo per il tecnico

La vittoria contro il Cagliari non permette all’Udinese di Gotti di dormire sonni tranquilli: gennaio banco di prova per i bianconeri

8 punti in 7 gare. Questo il bilancio dell’Udinese sotto la gestione di Luca Gotti, subentrato a Igor Tudor dopo le figuracce contro Atalanta e Roma. Bottino soddisfacente, considerando la difficoltà di alcune sfide (basti pensare a Lazio, Napoli, Juventus e Cagliari), ma che avrebbe potuto essere più corposo, viste la sconfitta contro la Sampdoria e il pareggio a reti bianche con la Spal.

I prossimi impegni di Serie A potrebbero essere decisivi sia per le sorti dell’allenatore, sia per quelle dei bianconeri. Il 2020 dell’Udinese inizierà con la difficile trasferta a Lecce. Dopodiché arriverà il Sassuolo alla Dacia Arena in cerca di punti. Infine, il mese si chiuderà con il duello con il Milan, una delle delusioni del campionato, e con il match contro il Parma, rivelazione del torneo.