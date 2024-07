Udinese, inizia oggi la preparazione: l’8 luglio a organico completo: i primi convocati

Udinese, incomincia oggi la preparazione in vista della prossima stagione: dall’8 luglio con la rosa al completo

Incomincia oggi la preparazione dell’Udinese in vista della prossima stagione. Oggi cominciano i primi test medici e atletici per alcuni membri della rosa. Dall’8 luglio invece rientreranno anche i calciatori impegnati con le nazionali. Di seguito il comunicato del club.

«Via ufficiale alla preparazione l’8 luglio. È arrivato il momento di ripartire per i bianconeri!

Inizierà da lunedì 8 luglio la preparazione a ranghi completi agli ordini del nuovo allenatore Kosta Runjaic. Da oggi, 3 luglio, un gruppo di calciatori farà ritorno al Bluenergy Stadium per dei test medici ed atletici ed alcune sedute mirate sui campi del centro sportivo Dino Bruseschi. La prima fase del lavoro si svolgerà in sede a Udine fino al 18 luglio quando l’Udinese partirà per il ritiro che durerà fino al prossimo 31 luglio. Sarà per il secondo anno consecutivo Bad Kleinkirchheim ad ospitare i bianconeri nella fase di preparazione. Nei prossimi giorni sarà comunicato anche il programma dei test amichevoli che è in via di definizione. Di seguito la lista dei calciatori convocati. Coloro i quali non sono in elenco si riaggregheranno, autorizzati dal club, nei giorni successivi:

PORTIERI – Okoye, Padelli, Piana, Silvestri;

DIFENSORI – Bijol, Benkovic, Buta, Ebosele, Ehizibue, Ferreira, Giannetti, Guessand, Kabasele, Kamara, Kristensen, Palma, Perez, Zemura;

CENTROCAMPISTI – Lovric, Payero, Pejicic, Quina, Samardzic, Zarraga;

ATTACCANTI – Brenner, Davis, Lucca, Martins, Semedo, Success, Thauvin».