Moviola Udinese Inter, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Udinese, valido per la 31esima giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

10′ – Dimarco finisce a terra in area dopo un contatto con Ehizibue. Per l’arbitro non c’è nulla.

48′ – GOL ANNULLATO A CARLOS AUGUSTO! Confusione in area su punizione di Dimarco, poi il brasiliano controlla e appoggia in rete in girata. L’arbitro ferma tutto per sospetta posizione di fuorigioco del difensore. Dopo un lungo check col var, viene confermata la decisione del campo.

49′ – Dalle immagini sembra che ci sia un tocco colò braccio di Kristensen in occasione del gol annullato a Carlos Augusto. Sospetto rigore negato ai nerazzurri.

54′ – Calcio di rigore per l’Inter! Dimarco crossa per Thuram, il francese anticipa Okoye che poi lo colpisce col pugno. L’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.