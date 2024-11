Udinese Juventus, Runjaic: «Questa è la situazione infortunati»

Il tecnico dell’Udinese ha parlato in occasione della sfida contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni

Appuntamento importante per l’Udinese di Runjaic che se la vedrà contro la Juventus. L’allenatore dei friulani ha parlato nella consueta conferenza stampa affrontando vari temi circa questo match tutto bianconero.

TERZA PARTITA DI FILA – «Prima di tutto abbiamo analizzato alcune situazioni della gara contro il Venezia, studiando cosa abbiamo fatto bene e cosa sbagliato. Inoltre ci siamo allenati ma non con l’intensità solita perché si gioca subito, faremo anche oggi allenamento meno pesante. Si tratta di una partita difficile contro una squadra di assoluto valore, ma contro Inter e Milan abbiamo dimostrato di poter affrontare bene anche le squadre di calibro importante. Ora c’è da dimostrare che possiamo fare anche punti»

VLAHOVIC IN PANCHINA – «La Juventus ha più di dieci giocatori di valore in rosa e questo è un vantaggio per l’allenatore, quando c’è un assente ci sono altri ragazzi pronti a dimostrare qualcosa. Noi ci concentriamo su noi stessi per preparare la partita di domani e giocarla come vogliamo, è possibile contro una squadra come la Juventus riuscire ad ottenere dei punti»

INFORTUNATI – «Settimana prossima si unirà al gruppo, se tutto va bene sarà convocabile e spero che dopo la pausa torni al 100%. Ekkelenkamp domani ci sarà. A parte Sanchez tutti torneranno settimana prossima»