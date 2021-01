Udinese, Musso: «Voglio la Champions. Non ci sentiamo inferiori all’Inter»

Juan Musso carica la sua Udinese in vista della gara contro l’Inter di Antonio Conte. Ecco le parole del portiere argentino

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole.

INTER – «Forse l’Inter è la più forte di tutte. Ha tante opzioni per far male… E Hakimi mi piace, è veloce, tecnico».

LAUTARO – «Gli ho scritto, siamo amici abbiamo scambiato due maglie, ma una l’ha voluta mio fratello. Lui e Lukaku sono una delle coppie d’attacco più forti, alla pari con quella della Juve. Ma io non temo nessuno. E neppure l’Udinese. Non ci sentiamo inferiori».

HANDANOVIC – «E’ uno dei migliori, ha esperienza e trasmette sicurezza. Nel podio italiano metto pure Donnarumma e Szczesny. In Europa ammiro Neuer e Oblak».

GOTTI – «Per noi giocatori non è mai stato in discussione. Con lui stiamo bene e gli vogliamo bene. E’ un uomo estremamente intelligente, analizza il gioco come pochi, legge le partite, sa come attaccare e difendere».

DE PAUL – «Merita una squadra che lotta per traguardi importanti».

MERCATO – «Penso all’Udinese . E’ normale che io voglia arrivare in un club che gioca la Champions».