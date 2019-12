Udinese, Musso: «Obiettivi nel 2020? Crescere. Gotti importante»

Udinese, Juan Musso delinea gli obiettivi futuri: «Il 2020? Cercherò di crescere e migliorare. Gotti? Importante perché già ci conosceva»

Juan Musso, portiere dell’Udinese, ha parlato ai microfoni ufficiali del canale bianconero. Ecco le parole dell’estremo difensore sull’immediato futuro:

«Obiettivi per il 2020? Crescere ogni giorno, migliorando e dando sempre di più. Guardare lo sforzo dei miei compagni poi mi caricano ancora di più. Il lavoro duro c’è sempre anche mentalmente. Nazionale? Da sempre un mio obiettivo. Mi fa piacere essere considerato e per me è una motivazione in più. Gotti? Importante perché già ci conosceva e sapeva cosa andava bene e su cosa invece dovevamo lavorare di più».