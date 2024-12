Udinese, Nani: «Bijol piace all’Inter, ma la verità sulla trattativa è questa. Sui risultati…»

Le parole di Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, sull’interesse dell’Inter per Jaka Bijol. Tutti i dettagli in merito

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato a Tv12 del futuro di Jaka Bijol in vista del calciomercato.

BIJOL – «Piace all’Inter? Sarei caduto dalle nuvole se un giocatore forte come lui non rientrasse nei desideri dell’Inter. Ma questo non vuol dire che vada lì. È un giocatore molto forte e sappiamo che all’Inter piace ma ad oggi non c’è stata alcuna trattativa. Anche Bijol sa che se vuole andare in una grande squadra deve fare bene qui».

MOMENTO – «A prescindere dai risultati che nell’ultimo mese non sono stati positivi ci possiamo ritenere persone fortunate e questi momenti ci aiutano a ricordarcelo. A me fa piacere che i ragazzi non abbiano digerito la sconfitta con il Genoa, perché è vero che ce la siamo complicata da soli ma è altrettanto vero che potevamo fare di più anche in dieci. Ha ragione la proprietà, dobbiamo e possiamo sognare in grande. Ci sentiamo un po’ in colpa con i tifosi che ci stanno sempre vicini e vorremmo ritornargli qualche risultato in più. Stiamo proseguendo verso il nostro obiettivo che è salvarsi, prima ci arriveremo e prima potremo pensare a qualcosa di più ambizioso».