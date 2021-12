Udinese, Nuytinck saluta Gotti: «Grazie per la serenità che ci ha dato»

Il difensore dell’Udinese Nuytinck ha salutato l’allenatore Gotti dopo l’esonero dalla panchina bianconera

Bram Nuytinck, difensore dell’Udinese, attraverso un post su Instagram ha salutato l’allenatore Luca Gotti esonerato nei giorni scorsi.

IL SALUTO – «Qualche anno fa lei è diventato allenatore di una squadra che era in difficoltà. Voglio ringraziarLa per la serenità che ci ha dato durante i momenti difficili. Grazie per averci dato la stabilità necessaria nelle passate stagioni. Grazie per le grandi partite che abbiamo vissuto nelle ultime 3 stagioni. Le auguro tutto il meglio. Grazie Mister».