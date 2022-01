Udinese, Perez: «Qui sono molto felice. Il calcio italiano mi piace»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il difensore dell’Udinese Nahuen Perez ha parlato del suo adattamento al calcio italiano

Nahuen Perez, difensore dell’Udinese ma di proprietà dell’Atletico Madrid, in una intervista ad AS ha parlato del suo adattamento al calcio italiano.

LE PAROLE – «A Udine mi trovo molto bene. Sono molto felice qui, il club e la città mi hanno accolto molto bene e in questi mesi le cose sono andate bene per me, esattamente come pensavo prima di venire. Quello italiano è un calcio che mi piace, ti permette di giocare un po’ di più rispetto alla Liga e mi sono adattato molto bene. In campionato ci mancano i risultati, in alcune partite avremmo meritato di più ma siamo sicuri che faremo meglio. Possiamo e dobbiamo arrivare più in alto, ci siamo posti quell’obiettivo».