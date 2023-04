Udinese, Sottil: «L’arrabbiatura e il dispiacere sono legati all’avvio di ripresa, inspiegabile»

Andrea Sottil, allenatore dell’Udinese, ha parlato a Sky Sport al termine del pareggio nel match di Serie A contro il Monza

PAROLE – «La squadra ha fatto un grande primo tempo, esattamente come l’avevamo preparata: abbiamo segnato un gol su una situazione che sapevamo che ci avrebbero lasciato, concludendo molto e dominando. L’arrabbiatura e il dispiacere sono legati all’avvio di ripresa, inspiegabile, nel quale prendiamo due gol in cinque minuti. Il Monza non aveva mai tirato in porta, nella ripresa hanno sfruttato due situazioni nelle quali dovevamo essere più attenti. Chi è entrato si è fatto trovare pronto, abbiamo chiuso con quattro attaccanti e Nestorovski è stato bravo a prendersi il rigore».