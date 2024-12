Udinese, l’aveva promesso, è diventato realtà: le parole di Thauvin dell’estate e i numeri del francese

Tutto sulla straordinaria prima parte di stagione di Florian Thauvin, attaccante e capitano dell’Udinese, in Serie A. I dettagli

«Basta soffrire. Prendo l’Udinese e la porto in alto». Parole e musica estiva erano di Florian Thauvin, che alla sua terza stagione in Friuli si era detto che era ora di finirla. L’incubo dello scorso torneo, con la salvezza maturata all’ultima giornata a Frosinone, non andava assolutamente più vissuto. Detto, fatto. La promessa finora è stata ampiamente rispettata, sia per quanto riguarda la squadra che per il contributo del francese. L’Udinese viaggia al nono posto e l’unico rischio per il futuro potrebbe essere quello di un rilassamento qualora tra una decina di giornate si trovasse senza obiettivi in alto e senza rischi guardando in basso.

Quanto al capitano, i numeri parlano in maniera eloquente, con la partecipazione diretta a 10 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia (6 reti e 4 assist). E l’8 in pagella nell’ultima gara a Firenze, con La Gazzetta dello Sport che sinteticamente ha scritto quel che tutti pensano: «Punto di riferimento».