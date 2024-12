Udinese Torino: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Udinese Torino Live, al Bluenergy Stadium la sfida valida per la 18ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca di Udinese Torino

Udinese Torino LIVE. Ultima partita dell’anno questo pomeriggio per Udinese e Torino, le due squadre metteranno oggi il lucchetto al 2024 tra le mura del Bluenergy Stadium in occasione del match delle 12e30 valido per la giornata numero 18 del massimo campionato italiano. Con le formazioni attualmente divise da ‘appena’ 4 lunghezze (23 sono i punti conquistati fino a questo momento dai friulani, 19 quelli dei granata), Kosta Runjaić e Paolo Vanoli sono chiamati a portare ‘a casa’ un risultato importante – per non dire fondamentale – per l’economia delle rispettive stagioni.

Chi avrà la meglio tra Thauvin e compagni ed il gruppo capitanato da Karol Linetty? Per scoprirlo l’appuntamento è come anticipato alle ore 12e30, vediamo dunque cronaca, sintesi e diretta LIVE di Udinese Torino di Serie A.

UDINESE TORINO LIVE 2-2

🔴E’ iniziata Udinese Torino

4′ – Prima occasione per il Torino: ci prova Pedersen, Sava blocca in due tempi la conclusione

10′ – Ci prova ancora il Torino: da posizione Karamoh ci prova sul primo palo, ancora attento Sava

15′ – Bene il Torino: ora sono i granata a mantenere il pallino del gioco

20’ – Chance per l’Udinese: si fa vedere anche la formazione di casa, ottima azione di Thauvin: respinge (e salva) tutto Sosa

23′ – Inizia a carburare l’Udinese: dopo un avvio in apnea anche il club friulano inizia a prendere le misure. I friulani alzano il baricentro

27′ – Passa tutto da Thauvin: è lui a coordinare – grazie al suo sinistro delicato – la manovra offensiva dell’Udinese

30′ Partita bloccata alla mezz’ora, il match non accenna a decollare: tante – tantissime – interruzioni in questi ultimi giri di orologio

⚽40′ – GOL DELL’UDINESE! Calcio d’angolo battuto da Thauvin. Spizzato in area di rigore con la sfera che arriva servita ‘su un piatto d’argento’ a Tourè. Lasciato solo dalla difesa piemontese il talento dell’Udinese non può che mettere in rete, facendo perno col piede destro per colpire con il sinistro

43′ – Prova a rialzarsi il Torino: calcio d’angolo per il gruppo di Vanoli, nulla da fare

45′ – 3 minuti di recupero

45′ + 2′ Ci prova Ricci: sper conclusione dalla lontana di Ricci, devia Sava in corner

45′ – Fine primo tempo

🔴45′ – Inizia il secondo tempo

45’ – Doppio cambio Torino: escono Gineitis e Pedersen, al loro posto ecco Ilic e Lazaro

⚽49’ – GOL DELL’UDINESE: è il solito Thauvin a crossare sul primo palo dove sbuca l’ex della gara Lucca che di testa infila dove Milinkovic non può arrivare

50′ – Gol importantissimo per l’Udinese, al contrario, ‘mazzata’ psicologica per il Torino che ora si trova sotto di due reti al rientro dagli spogliatoi

⚽53’ – GOL DEL TORINO: la riapre clamorosamente il gruppo di Paolo Vanoli. Ancora una volta è un calcio d’angolo a cambiare il parziale del match. Il cross incontra la conclusione di Che Adams, ma il tiro dello scozzese viene parato (e che parata) da Sava.. Finita qui? Tuut’altro, perché la sfera torna tra i piedi dello scozzese che di destro centra il bersaglio

54′ – Proteste Udinese: scatenato Lucca chiede all’arbitro una possibile trattenuta sull’azione che ha portato al gol granata. Il Var conferma la prima visione del fischietto: non c’è nulla

⚽63′ – GOL DEL TORINO: incredibile al Bluenergy stadium, l’ha pareggiata il Toro. L’azione nasce dal traversone di Lazaro per Adams. Lo scozzese serve a sua volta Ricci che calcia una sorta di rigore in movimento. La sfera termina in rete ai margini di una una piccola deviazione.

70′ – Cambi in arrivo: entrambe le formazioni sono prossime a effettuare delle sostituzioni

72′ – Doppio cambio Udinese: entrano Kamara e Atta, escono Zemura e Lovric

72′ – E’ un triplo cambio per l’Udinese: entra anche Abankwah, esce Toure

78′ – Cresce l’Udiense: torna a farsi vedere ora il club friulano dopo un secondo tempo – fino a questo momento – horror

80’ – Altro cambio Udinese: esce Thauvin, al suo posto Alexis Sanchez

81’ – Da brividi il Bluenergy Stadium: i tifosi di casa hanno accolto alla grande il rientro in campo dell’ex attaccante dell’Inter (all’esordio dal suo ritorno in Friuli). Prima gli ‘olè’, poi i fan bianconeri hanno intonato cori per il cileno. 10 giri d’orologio a disposizione per lui

83′ – Doppio cambi per il Torino: Vanoli lancia Dembelè al posto di Sosa, entra anche Linetty per Vlasic

85′ – Frenano le due squadre: l’inerzia della partita sembra scivolare verso lo 0-0

89′ – Cambio Torino: esce Karamoh, dentro Sanabria!

90′ – 4′ minuti di recupero

90′ – 4′ Fine del match

UDINESE TORINO LIVE 2-2

Udinese Torino formazioni ufficiali:

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca.



TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Vojvoda; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Sosa; Karamoh, Adams.

Udinese Torino arbitro: Francesco Fourneau