UFFICIALE Monopoli, arriva Paolucci dalla Reggina

Il Monopoli ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Lorenzo Paolucci

Il Monopoli batte un colpo in vista della prossima stagione, dove punterà con forza alla promozione in Serie B. Dalla Reggina, come annunciato attraverso un comunicato ufficiale, arriva infatti il centrocampista Lorenzo Paolucci.

«La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con la Reggina 1914, per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2021, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci. Il centrocampista classe ’96 vanta 103 partite tra i professionisti, di cui 42 presenze e 5 gol con la maglia biancoverde disputate tra la seconda parte della stagione 2017-18 e tutta la stagione 2018/2019. Nell’ultimo campionato, ha conquistato la Serie B con la maglia della Reggina, totalizzando 8 presenze ed 1 rete. Paolucci nei prossimi giorni raggiungerà il resto della squadra nel ritiro precampionato ed inizierà la sua terza avventura con la maglia del gabbiano».