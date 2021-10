Ulivieri: «È un buon momento per gli arbitri. Il Var corregge tanti errori»

Il presidente dell’AssoAllenatori Renzo Ulivieri si è inserito nella polemica contro gli arbitri e il Var

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, in una intervista al Corriere dello Sport difende la categoria arbitrale al centro di tante polemiche nelle ultime settimane.

BUON MOMENTO – «Io sono un appassionato di arbitraggio. E vi dico che è un buon momento. Il loro impegno è quello di contribuire ad aumentare la qualità dello spettacolo. Come? Fischiando di meno, accettando il rischio del gioco in velocità. Se non voglio farlo, ho un modo classico e semplice: rallentare le partite, spezzettandole. Questo devono capirlo anche gli allenatori».

VAR – «Corregge tanti errori. E quelli commessi dal VAR rappresentano una percentuale bassissima. A patto di non cascare nello sbaglio di frammentare l’azione, con ‘lo tocca-non lo tocca’. Anche il videoarbitro deve restare un arbitro, nel cuore del gioco e del suo sviluppo».