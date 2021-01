Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.34 – I Carabinieri indagano su CR7 – La fuga sulle nevi di Cristiano Ronaldo non è passata inosservata. Il giocatore bianconero ha pubblicato delle foto sui social a Courmayeur, insieme a Georgina. I carabinieri del Gruppo Aosta, come spiega Ansa, stanno conducendo accertamenti sul caso.

11.12 – Doppia cessione per la Lazio – La Lazio ha ufficializzato le cessioni di Sofian Kiyine e Adekanye. Il primo va in prestito alla Salernitana, il secondo invece dal Cadiz si trasferirà sempre in prestito all’ADO Den Haag.

Ore 11.04 – Milan, è il turno di Tomori – Allarme in difesa per il Milan: si ferma ancora Kjaer, al suo posto pronto Tomori, neo acquisto rossonero. Farà coppia con Romagnoli. I dettagli.

Ore 10.55 – Fiorentina, le parole di Prandelli – Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Torino: «Non siamo lontani dalla zona calda. Voglio prestazioni e con le prestazioni arriveranno i risultati. Allora si potrà ragionare con maggiore sicurezza su certe giocate. Domani per me è una partita delicata». LE SUE PAROLE

Ore 10.12 – Napoli, accordo per Zaccagni – Il Napoli ha trovato un accordo con il Verona per l’acquisto del trequartista Mattia Zaccagni. Lo riporta Corriere dello Sport segnalando un affare a titolo definitivo per circa 10 milioni di euro.

Ore 9.42 – UFFICIALE: Malcuit va alla Fiorentina – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto di Kevin Malcuit dal Napoli: i dettagli dell’operazione nel comunicato dei viola.

Ore 9.34 – La situazione in casa Inter – Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter questo pomeriggio sarà ad Appiano Gentile per presentare alla squadra il piano per il pagamento degli stipendi arretrati. Nel frattempo emergono dettagli sulla trattativa per la cessione del club a BC Partners.

Ore 9.11 – Una buona notizia per Dybala – Paulo Dybala ieri ha chiuso il contenzioso con il suo ex agente, Pierpaolo Triulzi, sul nodo dei diritti di immagine pagando solo in piccola parte la somma richiesta dall’agenzia (35 milioni di euro). Ora si può pensare al rinnovo con la Juventus

Ore 8. 56 – Napoli, fiducia a Gattuso – Nonostante il comunicato in cui è stato confermato pieno appoggio al tecnico del Gennaro Gattuso, secondo Corriere dello Sport il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe in realtà concesso all’allenatore una fiducia a tempo. Congelato ogni discorso di rinnovo.

Ore 8.34 – Multa per CR7 – Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno della sua Georgina con una mini-vacanza a Courmayeur: violata la zona arancione, può arrivare una multa.

Ore 8.11 – Roma, Dzeko ancora fuori – Prosegue lo stallo fra il tecnico della Roma Paulo Fonseca e Edin Dzeko. Come riferisce il Messaggero, il bosniaco nella giornata di ieri si è presentato a Trigoria dichiarando di essere pronto ad allenarsi con il gruppo ma il tecnico lo ha escluso nuovamente.

Ore 8.02 – Ibra vs Lukaku – Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku non dovrebbero incorrere in sanzioni pesanti per lo scontro avvenuto nel derby di Coppa Italia. La situazione potrebbe cambiare se la Prcoura della FIGC aprisse un’inchiesta. I dettagli.