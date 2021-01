Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato dopo la sconfitta nei quarti di finale contro il Napoli: ecco le sue parole sulla gara

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la sconfitta contro il Napoli in Coppa Italia.

LA GARA – «Se l’approccio è come quello di oggi diventa tutto complicato. Non siamo mai riusciti a palleggiare ed essere aggressivi. I nostri avversari in un momento in cui dovevano riscattarsi e lo hanno fatto. Abbiamo fatto un bel secondo tempo e perso con dignità, altrimenti ci sarebbe stato da arrabbiarsi non poco. Perdere non piace mai a nessuno, oggi l’abbiamo complicata nel primo tempo ed era troppo tardi per rimediare. Siamo orgogliosi di aver raggiunto i quarti».

APPROCCIO – «Sicuramente il girone di andata è stato buono, se ci salveremo lo vedremo da ora in avanti. Se l’atteggiamento è quello del secondo tempo la chances sono tante. A tratti abbiamo fatto vedere di essere quelli del secondo tempo».