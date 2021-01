Sampdoria, problemi in difesa per Ranieri: le possibili soluzioni

Problemi in difesa per la Sampdoria in vista delle prossime partite: tutte le soluzioni per Ranieri

La Sampdoria si avvicina alla sfida, in programma sabato alle 18, contro la Juventus con l’emergenza difesa. Sono tre infatti i difensori blucerchiati in dubbio per i bianconeri: Omar Colley, Lorenzo Tonelli ed Alex Ferrari.

Se i primi due si sono allenati a parte alle prese con alcuni acciacchi muscolari, il centrale modenese è pronto a tornare tra i convocati ma difficilmente verrà rischiato dal primo minuto. Claudio Ranieri avrebbe in mentre tre possibili soluzioni tattiche: l’utilizzo della difesa a tre con Yoshida al centro del reparto e ai lati Augello e Bereszynski, la classica difesa a quattro con l’inserimento di Regini o l’abbassamento al centro della linea arretrata di Thorsby, già provato ieri in allenamento.