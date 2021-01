Roma, El Shaarawy può finalmente svolgere le visite mediche: il motivo

Stephan El Shaarawy può finalmente svolgere le visite mediche con la Roma e firmare il suo nuovo contratto: il motivo

Stephan El Shaarawy può finalmente svolgere le visite mediche con la Roma e firmare il suo nuovo contratto con i giallorossi. Come riporta Sky Sport, infatti domani l’attaccante sarà al 21° giorno da quando è risultato positivo al Covid e dunque libero di poter sostenere le visite mediche – che saranno domani o al massimo venerdì – con la Roma.

La società giallorossa sta prenotando le visite a Villa Stuart proprio in questi minuti. Via libera dall’ASL per i test sanitari del Faraone, che potrà ricongiungersi con il club capitolino dopo due anni.