Ore 10.00 – Napoli: Mertens rientra ad ottobre? Ipotesi MLS nel suo futuro – Dries Mertens inizia la stagione ai box dopo l’operazione alla spalla: rientro non prima di ottobre. Intanto spunta l’ipotesi MLS sul suo futuro.

Ore 09.50 – Inter, Inzaghi accoglie Lukaku: ora può plasmare la sua squadra – Ieri sera è stato il turno di Lukaku, oggi tocca agli altri big nerazzurri (Perisic, Vidal, Sanchez e Vecino) arriveranno ad Appiano Gentile e si metteranno a disposizione di Inzaghi. Il tecnico piacentino può sorridere: la Pinetina inizia a ripopolarsi e da adesso si potrà contare sullo zoccolo duro della rosa per iniziare a preparare la nuova stagione nel migliore dei modi.

Ore 09.30 – Shaqiri si candida per la Lazio – Xherdan Shaqiri esce allo scoperto e parla dell’interesse della Lazio: ecco le parole dell’esterno svizzero sul ritorno in Serie A. LE SUE PAROLE

Ore 09.00 – Kessie tranquillizza il Milan sul rinnovo – Franck Kessie, a La Gazzetta dello Sport, tranquillizza i tifosi del Milan. Le sue parole.

Ore 08.20 – Vina è a Roma: ora quarantena e poi la firma – La Roma accoglie Matias Vina. Il terzino uruguaiano è arrivato ieri, dopo la mezzanotte, nella Capitale ed ora dovrà sottoporsi alla quarantena. Come anticipato dal DS del Palmeiras, la trattativa con la Roma non è ancora chiusa ma il terzino è arrivato anzitempo a Roma per completare i giorni di isolamento.

Ore 07.30 – Il sogno Mondiale di Buffon è il sogno di tutti i bambini, non rubiamoglielo – Continua a far discutere Gigi Buffon: il neo portiere del Parma ha di nuovo ribadito il sogno di arrivare al Mondiale 2022. EDITORIALE