Serie A, ultime dai campi LIVE: tutte le notizie di giornata

Serie A, le ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, infortuni, squalifiche e mercato

ATALANTA – Gian Piero Gasperini e Hateboer hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Ajax.

BENEVENTO – Gli impegni di Coppa Italia non consentono nessuna sosta al Benevento che, dopo il derby contro il Napoli di ieri pomeriggio, è tornato subito al lavoro per iniziare a preparare la gara casalinga di mercoledì contro l’Empoli (fischio d’inizio ore 16). Questa mattina, i giallorossi sono stati divisi in due gruppi: per coloro che sono stati impiegati contro i partenopei seduta defaticante tra palestra e campo, per gli altri invece esercitazioni atletiche e partita.

CAGLIARI – Rossoblù subito in campo per prepararsi al match di mercoledì valido per il terzo turno di Coppa Italia: alla Sardegna Arena arriva la Cremonese guidata da una vecchia conoscenza del Cagliari, Pierpaolo Bisoli. Questa mattina ad Asseminello, Eusebio Di Francesco ha diviso i suoi uomini in due gruppi di lavoro. I giocatori maggiormente impegnati nell’incontro contro il Crotone hanno svolto una seduta defaticante. Per tutti gli altri la seduta d’allenamento ha previsto in fase iniziale degli esercizi di attivazione, seguiti da una serie di partitelle a campo ridotto e lavoro tattico a campo aperto. Domattina è in programma la rifinitura. Luca Ceppitelli e Gaston Pereiro hanno svolto lavoro personalizzato. Continuano le terapie per Simone Pinna. A riposo anche Zito Luvumbo a causa di un fastidio muscolare alla coscia sinistra.

CROTONE – Messa subito alle spalle la sconfitta di ieri in casa del Cagliari, il Crotone ha ricominciato subito a lavorare questa mattina al centro sportivo in vista della gara di Coppa Italia contro la Spal in programma mercoledì alle ore 17 allo Scida. Scarico per chi ha giocato alla Sardegna Arena; attivazione, postazioni tecniche, possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Zanellato ha svolto la seduta con i compagni. Domani la squadra si ritroverà al mattino per la rifinitura e, successivamente, mister Stroppa presenterà il match rispondendo alle domande dei giornalisti attraverso l’ufficio stampa.

FIORENTINA – In campo mercoledì 28 ottobre alle 18.00 al Franchi ci saranno Fiorentina e Padova per il terzo turno di Coppa Italia. A dirigere la sfida sarà il signor Santoro della sezione di Messina.

GENOA – Seconda giornata di allenamenti per il Genoa al Centro Signorini, dopo la sessione mattutina di domenica, per la preparazione della gara di dopodomani contro il Catanzaro in Coppa Italia. La seduta è stata incentrata da Rolando Maran sullo scarico per i giocatori impegnati nella sfida contro l’Inter. Considerato l’incremento degli effettivi a disposizione, rispetto alle sedute delle passate settimane, il tecnico potrà svolgere un turnover. Il Grifone è infatti atteso da quattro match in quindici giorni: domenica sera c’è anche il derby della Lanterna.

HELLAS VERONA – Marco Davide Faraoni ha prolungato il proprio contratto fino al 2024. Clicca qui per il comunicato.

INTER – Sanchez e Sensi, niente Shakhtar: dopo aver saltato la rifinitura, i due giocatori sono rimasti a Milano.

JUVENTUS – Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Clicca qui per leggere le sue parole.

LAZIO – Iniziale riscaldamento focalizzato sulla mobilità articolare per tutto il gruppo che, successivamente, ha svolto delle esercitazioni tecniche incentrate sulla trasmissione della sfera. La seduta è proseguita con un lavoro a parte per chi ha giocato dal 1′ con il Bologna, mentre il resto degli uomini a disposizione di Mister Inzaghi ha dato vita ad un’esercitazione focalizzata su cross e tiri in porta.

MILAN – «AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento». Questa sera la partita contro la Roma.

NAPOLI – Dopo il successo nel derby contro il Benevento, il Napoli riprenderà martedì gli allenamenti al Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro la Real Sociedad per la seconda giornata di Europa League in programma in Spagna giovedì alle ore 21.

PARMA – Sarà il Sig. Simone Sozza della sezione AIA di Seregno l’arbitro di Parma-Pescara, gara valida per il III turno della Coppa Italia 2020-2021 in programma mercoledì 28 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini”.

ROMA – Impegnata questa sera a San Siro contro il Milan. Out Carles Perez per una tonsillite.

SAMPDORIA – Prosegue con una seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria all’esordio in Coppa Italia, in programma domani, martedì, al “Ferraris” con la Salernitana (calcio d’inizio alle ore 14.00). Dopo una prima parte dedicata all’attivazione, i calciatori più impegnati con l’Atalanta hanno svolto un’esercitazione tecnico-tattica, mentre il resto della squadra ha svolto una parte atletica per lo sviluppo della reattività, tattica in preparazione alla gara e sviluppo delle palle inattive. Sedute individuali specifiche per Antonio Candreva e Manolo Gabbiadini.

SPEZIA – La notizia della positività di Giulio Maggiore è del 17 ottobre scorso, quindi nelle prossime ore dovrebbe svolgere il decisivo tampone di controllo. Dovesse risultare negativo, si prospetta un rientro graduale. I tempi, ottimisticamente, ci sono tutti per vederlo tra i convocati nella partita del 1° novembre contro la Juventus. Situazione ben diversa per Martin Erlic, la cui positività è stata accertata nel tampone di sabato scorso. A metà della prossima settimana, dopo i canonici dieci giorni a casa, sarà quindi testato nuovamente. Se dovesse risultare negativo, anche per lui l’iter del rientro controllato.

TORINO – Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia in preparazione alla sfida contro il Lecce, mercoledì alle ore 14, valida quale terzo turno eliminatorio di Coppa Italia. Marco Giampaolo, dopo l’analisi tattica, ha diretto una sessione tecnica sul campo secondario. Sul campo principale, intanto, procede spedita l’attività di stabilizzazione del manto erboso (appena rizollato) grazie all’innesto di fili di nylon che rilegano lo strato sottostante. Lo stesso lavoro è appena stato completato allo stadio Olimpico Grande Torino. Il programma di domani, per Belotti e compagni, prevede la sessione di rifinitura, al mattino

UDINESE – Per Roberto Pereyra si tratta di un ritorno tra le file dell’albiceleste mentre si conferma Rodrigo De Paul. I due bianconeri sono stati convocati dal CT Scaloni per le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Paraguay e Perù in programma rispettivamente il 12 novembre 2020 a Buenos Aires e il 17 Novembre a Lima.