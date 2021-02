Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 11.33 – Belotti verso il Milan? – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Andrea Belotti sarebbe stato scelto dalla dirigenza rossonera come futuro attaccante del Milan per l’estate. I dettagli

Ore 11.12 – Torino, aspettando Sanabria – Tonny Sanabria deve restare in isolamento. Il tampone di ieri ha detto che il giocatore dopo 19 giorni di isolamento è ancora positivo. La situazione

Ore 10.55 – Lotito in Procura – Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il patron biancoceleste Claudio Lotito verrà ascoltato dalla Procura Federale in settimana per il caso tamponi.

Ore 10.32 – Possibile esonero per D’Aversa – Roberto D’Aversa sotto processo da parte della proprietà americana del Parma, delusa dall’ennesima sconfitta ottenuta dai ducali. Nelle prossime ore verrà presa una decisione che potrebbe portare ad un nuovo esonero in casa Parma.

Ore 10.17- Roma, accordo con New Balance – La Roma ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione con New Balance. La casa di abbigliamento diventerà il nuovo sponsor tecnico dei giallorossi a partire dalla prossima stagione.

Ore 9.55 – La FIGC contro la Superlega – Il presidente della FIGC Gabriele Gravina si schiera pubblicamente contro la Superlega: «Sono assolutamente contrario alla Superlega. Il radicamento e la territorialità del nostro mondo devono essere salvaguardati. La Super Champions sia un fattore di sviluppo per tutti e allontani definitivamente lo spettro della Superlega». LE SUE PAROLE

Ore 9.34 – Juventus, verso la Champions – Come riportato da Tuttosport, situazione Covid-19 drammatica in Portogallo verso dove, nella giornata di oggi, la Juve partirà per disputare domani sera la sfida contro il Porto di Champions League. In virtù di questo scenario, sono cambiati i piani consueti dei bianconeri per le trasferte europee. I dettagli

Ore 9.11 – Napoli, le condizioni di Manolas – Kostas Manolas ha lasciato Napoli per volare in Grecia ed effettuare lavoro di riabilitazione dopo l’infortunio alla caviglia patito nella sfida con il Genoa. Secondo quanto riferito da Corriere del Mezzogiorno, il difensore greco seguirà un programma di riabilitazione concordato con lo staff medico del Napoli.

Ore 8.33 – La Serie A vuole DAZN – I diritti TV sono ancora argomento caldo per il futuro della Serie A. Le grandi squadre vogliono assegnarli alla DAZN. I dettagli

Ore 8.12 – La versione di Lukaku – Emergono alcuni dettagli in merito alla deposizione resa da Romelu Lukaku alla Procura FIGC in merito alla lite avuta con Zlatan Ibrahimovic. Per lui non è stato razzismo.

Ore 8.02 – Rumenigge sullo Scudetto – Il CEO del Bayern Monaco Karl-Heinz Rummenigge fa il punto sulla Serie A: «L’Inter ha le carte migliori per vincere lo scudetto: tocca a lei continuare così». LE SUE PAROLE