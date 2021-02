Insulti da Ibrahimovic: Lukaku non pensa sia stato razzismo

Emergono alcuni dettagli in merito alla deposizione resa da Romelu Lukaku alla Procura FIGC in merito alla lite avuta con Zlatan Ibrahimovic

Romelu Lukaku nella giornata di ieri è stato ascoltato dalla Procura FIGC ad Appiano Gentile dove ha potuto raccontare la propria versione dei fatti dell’alterco avuto con Zlatan Ibrahimovic nel corso del derby di Coppa Italia.

Secondo quanto ricostruito da Corriere della Sera, il belga confermato di aver sentito l’offesa (donkey) pronunciata da Ibrahimovic e non si è soffermato troppo sull’ipotesi di razzismo ma si sarebbe comunque detto preoccupato per come viene sottovalutato l’argomento in Italia