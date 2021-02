Napoli, Gattuso tende la mano: «Importante la presenza di De Laurentiis»

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club: le sue dichiarazioni sul rapporto con il presidente

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni sul rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis.

«Per noi è importante la vicinanza del presidente. Lui è una figura che ha un ruolo di vertice e la sua presenza fa piacere sia a me che ai ragazzi. In questo momento bisogna stare uniti per dare calore e fiducia alla squadra».