Inter, allenamento a parte per Vidal: Eriksen titolare ne derby?

Inter, nuovo allenamento a parte per Arturo Vidal. Christian Eriksen potrebbe ottenere una maglia da titolare anche nel derby

Come riferito da Sky Sport, Arturo Vidal anche nella giornata di oggi ha lavorato a parte e al momento la sua presenza in campo domenica pomeriggio contro il Milan è in dubbio.

Salgono quindi le quotazioni di Christian Eriksen che potrebbe ottenere nuovamente una maglia da titolare e agire da mezz’ala al fianco di Marcelo Brozovic.