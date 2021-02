Gravina: «Le squadre di Serie A perderanno 400 milioni nel 2021»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina stima in 400 milioni di euro le perdite delle squadre di Serie A nel 2021. Le sue parole

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto al think tank Riparte l’Italia facendo un punto sulle perdite economiche delle squadre di Serie A. Queste le sue parole raccolte da Calcio&Finanza.

PERDITA – «La perdita economica per la stagione 2019-2020 le sole squadre di Serie A sarà di oltre 200 milioni di euro, per la maggior parte dovuti alla chiusura degli stadi e ovviamente all’interruzione del campionato per il Covid. Per quella corrente invece, le perdite si stimano in 400 milioni di euro per le squadre di A e si somma alla più grave chiusura dei campionati dilettantistici e giovanili, che non hanno ripreso le attività se non per un breve periodo».