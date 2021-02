Fiorentina, infortunio Ribery: salta anche la partita contro lo Spezia

La Fiorentina, a causa di un infortunio muscolare, dovrà fare a meno di Franck Ribery nella partita di venerdì alle 18:30 contro lo Spezia. La situazione

Secondo quanto ricostruito da Andrea Giannattasio di FirenzeViola, Franck Ribery continua ad avere problemi fisici dopo l’infortunio muscolare accusato alla vigilia della gara contro la Sampdoria.

Il francese difficilmente recupererà in tempo per la partita di venerdì alle 18:30 contro lo Spezia. Se coì fosse, sarebbe il quinto forfait nelle ultime otto gare per viola.