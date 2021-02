UFFICIALE Youth League, la UEFA cancella l’edizione 2020/21

Il Comitato Esecutivo della UEFA ha deciso di cancellare l’edizione 2020/21 della Youth League a causa della pandemia da COVID-19.

Quattro le partite dei 32esimi di finale che avrebbero coinvolto squadre italiane: Inter-Bayern Monaco, Atalanta-Lipsia, Juve-Borussia e Mönchengladbach-Lazio

COMUNICATO – «Il comitato aveva inizialmente deciso lo scorso anno di modificare il format del torneo e di ritardarne l’inizio, ma da allora le varie misure imposte dalle autorità sanitarie di tutta Europa hanno continuato ad evolversi. Le limitazioni ai viaggi che interessano i club partecipanti creano grosse difficoltà per l’organizzazione delle loro partite e due club si sono già ritirati dalla competizione».

This season's UEFA Youth League competition has been cancelled.

— UEFA (@UEFA) February 17, 2021