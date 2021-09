Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 10.05 – Bologna, Svanberg: «La figuraccia in Coppa Italia ci è servita. Con l’Inter daremo battaglia» – Il centrocampista del Bologna Mattias Svanberg ha parlato dell’ottimo inizio di campionato della squadra rossoblù. Le parole

Ore 9.15 – Inter, l’attacco non segna: il piano B è la coppia Lautaro-Correa – L’Inter sta trovando difficoltà in zona gol. Contro il Bologna, Inzaghi potrebbe varare la coppia Lautaro-Correa. La notizia

Ore 8.40 – Atalanta, Zapata scalpita: con la Salernitana parte la caccia al record – In questa stagione, Duvan Zapata cercherà di raggiungere il record di gol in Serie A per un calciatore dell’Atalanta. La caccia parte dalla Salernitana. La notizia

Ore 8.20 – Europa League in agrodolce, ma può essere l’anno del riscatto –Il primo giovedì di Europa League non regala vittorie alle italiane, ma protagonisti nel bene e nel male: Strakosha affonda la Lazio, Osimhen salva il Napoli. L’editoriale