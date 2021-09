Atalanta, Zapata scalpita: con la Salernitana parte la caccia al record

In questa stagione, Duvan Zapata cercherà di raggiungere il record di gol in Serie A per un calciatore dell’Atalanta. La caccia parte dalla Salernitana

Duvan Zapata a caccia del record e tutto comincerà sabato sera in casa della Salernitana. Come riportato da L’Eco di Bergamo, il colombiano è intenzionato a diventare il calciatore con più gol in Serie A nella storia dell’Atalanta.

Attualmente si trova al secondo posto con 57 reti. In testa c’è Cristiano Doni a quota 69. Mancano 12 reti a Zapata per un primato che potrebbe essere alla portata già in questa stagione.