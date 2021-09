Bilancio Juventus: perdita di 209,9 milioni di euro. Il comunicato

Il Consiglio d’Amministrazione della Juventus ha approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021: perdita di 209,9 milioni di euro

La Juventus ha comunicato l’esito del Consiglio d’Amministrazione: approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2021 con 209,9 milioni di euro di perdite.

«Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che evidenzia una perdita di € 209,9 milioni che sarà coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A., riunitosi oggi sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2021, che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 29 ottobre 2021, alle ore 10:30, in unica convocazione, presso l’Allianz Stadium».