Spezia, Thiago Motta: «Infortuni? Nzola è pronto. Vi descrivo Antiste»

Thiago Motta parla alla vigilia della sfida contro il Venezia: le dichiarazioni del tecnico dello Spezia sugli infortunati

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia.

AGUDELO E COLLEY – «Non la vedo come sfortuna, anche perchè non siamo la sola squadra con infortunati ma li hanno anche altre squadre. Abbiamo altri giocatori disponibili per il Venezia».

ATTACCANTI – «Manaj è pronto, Nzola è pronto, anche Salcedo è pronto così come Antiste, Gyasi e Verde. Abbiamo tutti i giocatori che si allenano bene, vedremo chi sarà convocato per il Venezia. Antiste può giocare prima punta, con un altro attaccante al fianco, può fare l’esterno. Oggi penso sia un giocatore interessante e con margini enormi. Deve essere consapevole, è giovane e sta iniziando la carriera in un campionato non facile. Sono contento perchè lavora molto bene, sta dando il suo massimo per quello che chiedo io, con gli attaccanti che sono i nostri primi difensori».