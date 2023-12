United, Ten Hag su Rashford: «Ha bisogno di un calcio nel sedere»

Le parole di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, sulle prestazioni di Marcus Rashford. Tutti i dettagli

Erik Ten Hag ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tra Liverpool e Manchester United di Premier League.

LE PAROLE – «Rashford? Penso che per quasi tutti i giocatori serva un braccio intorno alla spalla, a volte una mano amica o anche un calcio nel sedere. Questo non mi preoccupa. Voglio vincere, voglio vincere con la mia squadra, per farla migliorare nella giusta direzione. Siamo qui per un progetto. La scorsa stagione stavamo andando nella direzione giusta. In questa stagione non abbiamo raggiunto gli standard che speravamo di avere. È la verità. Abbiamo avuto una battuta d’arresto».