Ramirez: «Uruguay tosta per chiunque. Ronaldo? Mi viene da ridere»

Gaston Ramirez, giocatore dell’Entella, ha parlato a Tuttosport del Mondiale in Qatar e del suo Uruguay. Le sue dichiarazioni:

«Giocare contro la nostra Nazionale non sarà facile per nessuno. Nel nostro girone incontreremo il Portogallo di Ronaldo. Mi fa ridere che qualcuno metta in dubbio il suo talento perché tolto lui ne restano pochi che possono veramente dire di giocare a calcio».