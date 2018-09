Uruguay, infinito Tabarez: El Maestro rinnova il contratto fino al 2022

Il commissario tecnico della Nazionale uruguayana, Oscar Tabarez, ha rinnovato il proprio contratto con la federazione fino al 2022

Una storia degna di un libro, uno di quei libri che commuove, ma che ti lascia un segno profondo. Così, forse in maniera riduttiva, può essere definita l’immensa storia d’amore che lega il tecnico Oscar Washington Tabarez alla Nazionale Uruguayana, la sua nazionale. L’allenatore che si è seduto per oltre 200 volte sulla panchina della Celeste, dal 1988 al 1990 e dal 2006 ad oggi, ha rinnovato nuovamente il suo contratto fino al 2022 nonostante l’età e la malattia, nonostante tutto. Tabarez, difatti, combatte ormai da anni con la sindrome di Guillain-Barrè, una malattia che colpendo il sistema nervoso lo ha costretto prima ad allenare con le stampelle ed adesso in carrozzina.

El Maestro, che detiene il record come c.t. con più presenze alla guida di una Nazionale, non ci sta ad arrendersi e vuole continuare a guidare i suoi uomini verso altri successi come nel 2011 quando hanno conquistato la Copa America. Neanche i tifosi vogliono che il tecnico settantunenne si arrenda e lasci la panchina perché l’amore che li lega è immenso, un amore che va al di fuori di successi e trofei.