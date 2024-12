Vaciago analizza: «Futuro Juve tra pressione e pazienza, Giuntoli e Motta devono fare questo»

Le parole di Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, sul momento di difficoltà della Juve dopo gli ultimi risultati. Tutti i dettagli

Guido Vaciago ha analizzato a Tuttosport il momento della Juventus.

MOMENTO JUVE – «Oggi la Juventus ha dei problemi: molti infortuni, poca brillantezza nella fase offensiva e qualche distrazione costata punti preziosi. Thiago Motta deve inventarsi soluzioni e Cristiano Giuntoli deve prepararle per gennaio: c’è, insomma, molto lavoro da fare mentre le avversarie (Atalanta e Napoli in particolare) filano veloci. Insomma, la situazione alla Continassa non è facile».

OTTIMISMO SUL FUTURO – «Tuttavia non si respira il nervosismo dei momenti difficili, nonostante la consapevolezza delle circostanze. La Juventus, infatti, oltre ai problemi ha una direzione, una strada decisa la scorsa primavera in fase di progettazione del futuro. C’è un piano economico, c’è un programma tecnico e ci sono dei segnali confortanti sulla bontà della strada intrapresa. Motta sta costruendo».

COSA FARE – «Non è esattamente un processo veloce, ma procede con costanza. Questo non può soddisfare chi pensava che la rivoluzione estiva fosse quella definitiva e che il cambio di allenatore avesse effetti più tempestivi. Giuntoli e Motta possono comprare la pazienza dell’ambiente con qualche vittoria e tenendo duro. L’ad Scanavino, nel frattempo, rassicura sul fatto che la Juve non ridimensiona, ma può continuare a fare la Juve. Il recente passato di travagli economici si sta allontanando e un futuro più ambizioso si avvicina. Se si ha la pazienza di attenderlo».