Toro, Valdifiori assicura: «Cairo vuole realizzare qualcosa di grande»

Passato in estate dal Toro alla Spal, Mirko Valdifiori rassicura i tifosi granata sulla bontà del progetto Cairo

In estate è passato dal Torino alla Spal ma Mirko Valdifiori non ha dimenticato gli anni, tra luci e ombre, passati sotto la Mole. Intervistato da Tuttosport, Valdifiori ha commentato il mercato e l’inizio di stagione del Toro: «Adem pensavo sarebbe rimasto. E’ un giocatore che fa la differenza, sarebbe stato utile, ma ha deciso di andare al Besiktas e a lui va il mio in bocca al lupo. M’Baye Niang ha cercato una squadra dove giocare 30 partite, visto che nel Toro sarebbe stato un po’ chiuso da Zaza e Belotti». E sul presidente Cairo, l’ex centrocampista granata rassicura: «Vuole costruire qualcosa di importante».

E sull’uomo del momento, quel Lazzari cercato da tante squadre: «Ci credo che piace a tante, è un esterno completo che merita la convocazione e un lungo percorso in Nazionale. In allenamento nei 20 metri è bruciante. Lazzari è un giocatore che fa la differenza e che la SPAL è ben contenta di godersi».