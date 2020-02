Valencia, Kondogbia: «In Italia ho sofferto il razzismo, in Spagna no»

Geoffrey Kondogbia, ex giocatore dell’Inter e attualmente al Valencia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Geoffrey Kondogbia, ex giocatore dell’Inter e attualmente al Valencia, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul tema razzismo: «In Spagna non ho sofferto il razzismo, in Italia ci sono stati diversi episodi. Però non si possono trarre conclusioni definitive. Se mi dovesse capitare di nuovo uscirei dal campo e basta, anche se è una partita importante. Si continua a ripetere che dobbiamo far qualcosa, ma non si fa nulla. Noi calciatori non siamo le uniche persone vittime dei razzisti, nella vita altri sono trattati molto peggio di noi».