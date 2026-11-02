Vanoli: «Questa squadra ha talento, ma adesso deve mettere la mentalità»

La Fiorentina conquista una vittoria pesante vincendo 4-2 sul campo del Sassuolo. La squadra di Vanoli fa festa e vola in classifica

Spettacolo, gol e tre punti pesantissimi per la Fiorentina, che conquista una vittoria di fondamentale espugnando il Mapei Stadium con un netto 4-2 ai danni del Sassuolo. La formazione viola dà continuità alle recenti prestazioni sfoderando una prova di grande carattere, capace di coniugare una notevole efficacia offensiva a un’organizzazione di gioco sempre più solida. Le parole a Sky Sport del tecnico:

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PAROLE – «Da due o tre partite stavamo esprimendo delle ottime prestazioni, ma quando giochi bene e i risultati non arrivano diventa difficile. Avendo avuto due giorni in meno di riposo, inizialmente per i più giovani è stato difficile recuperare sotto l’aspetto mentale. Faccio i complimenti alla squadra e a chi è subentrato. Il campionato è ancora lungo, io sto cercando il vestito giusto e loro devono seguire le mie idee. Questa squadra ha talento, ma adesso deve mettere la mentalità»

OULAI – «Cosa gli manca per essere titolare? Solo il lavoro, deve mettersi a disposizione. Dobbiamo costruire un giocatore che ha grandissime potenzialità, ma non dimentichiamoci che in rosa abbiamo ragazzi che vanno in Nazionale. Io non guardo la carta d’identità, cerco solo di mettere in campo i migliori: qui la squadra è sempre più importante di tutto»

GOL SUBITI – «In questo momento in difesa siamo un po’ in emergenza, ma non possiamo continuare a prendere così tanti gol. Dobbiamo essere bravi, lavorando da squadra, a mantenere un livello di concentrazione più alto in quella fase»