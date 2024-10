Torino, parla Vanoli: «Dispiaciuto per Zapata, che opportunità il Toro. Su Balotelli…»

Paolo Vanoli è intervenuto sull’infortunio di Duvan Zapata, l’ipotesi del colpo Balotelli, il passato all’Inter e non solo, così il tecnico del Toro

L’allenatore del Torino Paolo Vanoli ha parlato in occasione della Palermo Football Conference. Dall’infortunio di Zapata alle voci di calciomercato su Balotelli, ma anche il passato all’Inter e tanto altro ancora. Ecco un estratto della sua intervista raccolta dai giornalisti presenti all’evento.



ESPERIENZA IN RUSSIA – «E’ stata indimenticabile ma complicata, visto che dopo 2 mesi è scoppiata la guerra. Mi sono ritrovato, senza vergogna, a piangere in hotel e ho fatto soffrire la mia famiglia. A Mosca, parlando con l’ambasciatore, mi è stato chiesto di onorare il contratto siccome Mosca era una città sicura. Devo dire che è vero, visto che se dovessero toccare Mosca scoppierebbe la 3’ guerra mondiale. Poi abbiamo vinto la Coppa…dopo venti anni, ed è stato bellissimo e importantissimo per me»

DIFFICILE LASCIARE CONTE – «Se è stata dura? Sì, una decisione è stata sofferta. La coincidenza è stata che mentre firmava per il Tottenham ho ricevuto la chiamata dello Spartak. La scelta è stata difficile, ma Antonio ha dimostrato essere una grande persona».

TORINO – «Torino è stata una scelta semplice. Ringrazierò sempre Cairo e Vagnati per avermi dato l’occasione di allenare un club che rappresenta la storia del calcio. Sento la responsabilità ed è una grandissima opportunità. Essere primo in classifica è stato piacevole ma dobbiamo guardare la realtà, spero di dare soddisfazioni».

ZAPATA – «Sono tanto dispiaciuto per il ragazzo, sappiamo quanto sia importante, ma tutti noi dovremo dare qualcosa in più per lui».

BALOTELLI – «Non parliamo di queste cose».