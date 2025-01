Vasquez Genoa: «Difesa a tre o quattro? Mi piace giocare in entrambi i moduli e sganciarmi se serve»

Le parole di Johan Vasquez, difensore del Genoa, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù in trasferta contro il Lecce

Johan Vasquez ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Genoa contro il Lecce. Di seguito le sue parole.

POSIZIONE – «Abbiamo sempre un modulo di riferimento, ci alleniamo per quello, ma dipende dalla partita. Questa volta dovevo marcare Rafia, che a volte si alzava come un terzino. Ho giocato quasi a uomo su di lui. So che a volte abbiamo rischiato perché si aprivano spazi e lasciavo Bani contro Krstovic, ma credo che abbiamo funzionato bene. Sono un giocatore che può giocare sia in una linea a quattro che a tre. Adesso giochiamo a quattro, ma mi piace anche fare il braccetto».

SGANCIARSI – «Sì, a volte mi piace. Credo che l’anno scorso lo facessi di più perché me lo chiedeva mister Gilardino. Oggi dovevamo soprattutto mantenere le posizioni, ma quando siamo tutti dietro, a volte bisogna… Non vedevo nessuno libero e volevo dare un po’ di respiro alla squadra, uscendo palla al piede. Credo che a volte possiamo prenderci anche qualche rischio».