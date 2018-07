Vecino può lasciare l’Inter se arriva Vidal: il centrocampista uruguaiano piace al Chelsea di Maurizio Sarri

L’avventura di Matias Vecino all’Inter potrebbe concludersi dopo una sola stagione. L’ex centrocampista della Fiorentina, infatti, potrebbe dire addio alla squadra di Luciano Spalletti qualora in dovesse arrivare Arturo Vidal, obiettivo di mercato dei nerazzurri. Stando a quanto riferito dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il futuro dell’uruguaiano potrebbe essere in Premier League con il Chelsea molto interessato. Maurizio Sarri, suo tecnico ai tempi dell’Empoli, lo voleva già al Napoli e sarebbe contento di poterlo guidare in questa sua nuova avventura inglese.