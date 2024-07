Walter Veltroni: «Quella in atto alla Juve è una RIVOLUZIONE. Giuntoli e Motta hanno capito una COSA fondamentale: il problema era il CENTROCAMPO. Ma ancora non è finita...»

Le parole di Walter Veltroni, giornalista italiano e tifoso della Juventus, sulle mosse di calciomercato dei bianconeri

Su La Gazzetta dello Sport, il giornalista Walter Veltroni (tifoso bianconero) parla della Juventus in termini di «rivoluzione». Questo gli sembra il tratto distintivo della prima parte del mercato:

«Giuntoli e Motta sembrano aver aggredito con forte decisione il problema tecnico e hanno avviato un piano di entrate e di uscite che appare non ispirato al caso, ma a una visione d’insieme, a un disegno coerente. Vanno via giocatori che, diciamoci la verità, non erano da Juve e costavano troppo di ingaggio, e arrivano talenti, come Douglas Luiz e Thuram, che indubbiamente rafforzeranno la squadra dove era più debole, a centrocampo, e ridurranno la spesa per gli stipendi alzando la qualità. Il che, bisogna saperlo, è il difficile a farsi».