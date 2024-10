Venezia Atalanta, completamente esaurito il Settore Ospiti: presenti 1001 tifosi nerazzurri

Venezia Atalanta, completamente esaurito il Settore Ospiti: oltre mille tifosi nerazzurri presenti in Veneto

L’Atalanta ha bisogno di continuità per riuscire a risalire la china in classifica, e per una trasferta come quella di Venezia c’è bisogno del sostegno del pubblico orobico: tra pullman, vaporetto e tanta voglia di trascinare la squadra alla vittoria.

Nonostante la presenza della tessera del tifoso, per Venezia Atalanta è stato comunicato ufficialmente l’esaurimento del Settore Ospiti: saranno 1001 i tifosi nerazzurri presenti al Penzo domenica sera.