Venezia, Di Francesco: «Abbiamo dominato, sono incazzato. Non cerco alibi, ma dovevamo solo segnare»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, nel posta partita della sfida di Serie A contro il Lecce. Tutti i dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato a Dazn nel post partita di Venezia-Lecce.

RISULTATO – «La frustrazione in questo momento è altissima. Non meritavamo questo risultato. Abbiamo dominato per 70 minuti e non abbiamo concesso neanche un tiro in porta, creando tantissimo. Dispiace che sia finita così, poi la qualità nelle scelte finali è il nostro demerito. Sono dispiaciuto, i ragazzi non meritavano questo, perché non sono stati ripagati. Questa cosa si sta ripetendo ma non dobbiamo cadere nello sconforto».

BEL GIOCO E POCHI PUNTI – «La parola praticità dobbiamo capire che cosa vuol dire. Vedere che non abbiamo concesso neanche un tiro in 70 minuti ti fa veramente incazzare. Se per 709 minuti fai così ma non fai gol poi è chiaro che possa succedere di tutto».

DIFFERENZE TRA I TEMPI – «Le uniche partite che abbiamo vinto le abbiamo vinte nel secondo tempo. Quando domini devi portare a casa il risultati, dobbiamo essere pratici come ha fatto il Lecce oggi. Sono usciti dal campo fortunati, avendo preso un risultato che non avrebbero meritato. Non cerco alibi ma faccio fatica stasera a pensare che non si sia preparato bene la partita».