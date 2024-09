Venezia, Di Francesco: «NON è la prima volta che succede QUESTO»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato della sfida persa per 4-0 contro il Milan

Eusebio Di Francesco è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita per analizzare la pesante sconfitta per 4-0 del suo Venezia in casa del Milan.

ERRORE JORONEN – «Lo siamo stati per 15 minuti dopo il gol preso, ma è troppo poco; abbiamo mostrato troppe fragilità, nei momenti difficili ci scogliamo e non è la prima volta. Peccato, poteva essere un’altra partita. Difficile far punti qua, ma ciò non toglie che un 4-0…».