Di Francesco: «Contro il Verona QUESTO ASPETTO sarà la base del mio Venezia»

Le DICHIARAZIONI dell’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco in vista della SFIDA contro il Verona. La conferenza stampa

«L’atteggiamento è la base di tutto, lo stare dentro ad una gara in tutti i momenti. Lo ribadisco sempre, serve capire e gestire i momenti della gara, è dove abbiamo peccato in tante partite e ci stiamo lavorando tanto. Dobbiamo essere più bravi a leggere certe situazioni. Ritengo che quando si gioca con la difesa a 3 a volte serva un centrale con caratteristiche differenti da quelle del classico centrale di difesa. Di volta in volta valuterò il meglio per la partita, ma è un passaggio che a me piace. Nei calci piazzati in tutte le situazioni possiamo avere vantaggi e svantaggi. Se si marca a uomo a volte si perde l’uomo e si è attratti dalla palla. Se si va a zona, si copre la zona si copre la zona, ma marcando l’uomo che c’è in quella zona. Se si fa zona mista allora qualcuno marca e qualcuno sta a zona. Noi ne abbiamo provate un paio avendo risposte positive e negative. Ma non deve diventare un aspetto che ci porti a reagire male in certe situazioni, dobbiamo superarlo solo con il lavoro. Anche con il dialogo con i giocatori, per capire cosa li metta più a loro agio nel marcare»