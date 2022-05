Venezia, in arrivo il nuovo allenatore: sarà Javorcic

Il Venezia ha scelto il nuovo allenatore: sarà Javorcic. Trattativa in chiusura per il tecnico che ha portato in B il Sudtirol

Dopo la retrocessione in Serie B, il Venezia ha deciso di ripartire da un nuovo allenatore e l’erede designato di Soncin sarà, come riportato da Gianlucadimarzio.com, Ivan Javorcic; il tecnico che in questa stagione ha portato il Sudtirol nel campionato cadetto.

Il club lagunare pagherà i 75mila euro della clausola rescissoria agli altoatesini per chiudere così la trattativa per l’arrivo del nuovo allenatore.