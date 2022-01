Le ultime sul Venezia: il gong di Capodanno regala Cuisance, ora la ricerca dell’attaccante

Il Venezia chiude il 2021 con un botto di mercato: preso Cuisance dal Bayern Monaco e ora via alla ricerca dell’attaccante

Chiusura con i botti di Capodanno anticipati per il Venezia. I lagunari chiudono per un grande colpo invernale e si assicurano le prestazioni di Cuisance, centrocampista francese che arriva dal Bayern Monaco. Un’operazione importante per la squadra, che punta di diritto alla salvezza e l’innesto in mediana è sicuramente un colpo interessante. Ora Zanetti può godersi la giornata di riposo dopo i tre giorni di lavoro post Natale e si appresta a rientrare carico per preparare la sfida importante contro la Salernitana. Serve un altro tassello, ai lagunari, per puntare alla salvezza e rinforzarsi. L’attaccante. Con l’uscita probabile di Forte e sicura di Bocalon, davanti serve inserire un nome. Nei giorni scorsi si è paventata l’ipotesi di una possibile trattativa per Zaza del Torino e Petagna del Napoli. Due nomi che alzerebbero la qualità offensiva degli arancioneroverdi.

In uscita, oltre ai già citati Forte e Bocalon, non sembrano esserci altri movimenti, soltanto qualche interesse per Mazzocchi dalla B. Per il resto Zanetti può contare sull’intero gruppo a disposizione per restare lontano dalla zona rossa. Convocato in Coppa d’Africa Ebuehi è lui l’altro assente ed anche per questo la partenza di Mazzocchi potrebbe non verificarsi. Domenica, prevista la ripresa degli allenamenti per i lagunari e dopo il giro di tamponi si tornerà a lavorare in vista del 6 gennaio, giorno della sfida contro la Salernitana.

Si, dopo il giro di tamponi, che nella giornata di ieri ha fatto emergere un positivo nel gruppo squadra. Non è stato reso noto il nome, ma è già in isolamento. Non dovrebbero esserci problemi, dunque, per il resto della squadra. Zanetti ha bisogno di tutti, per continuare a lavorare e regalarsi un 2022 all’insegna della salvezza.